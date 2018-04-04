Книг и зрелищ: «активные граждане» выбрали программу «Библионочи»

Чем наполнить московскую программу культурной акции «Библионочь-2018»? 207 251 участников проекта «Активный гражданин» высказали свое мнение в голосовании по этому вопросу.

19,55 процента респондентов хотят встретиться с писателями. Посещение презентаций новых книг поддержали 13,80 процента проголосовавших, чаще всего так отвечали «активные граждане» в возрасте 35–45 лет. На встречах может присутствовать автор, иллюстратор, издатель книги, которые расскажут о сложном пути, который книга проделала к своему читателю. Мастер-классы в ночной библиотеке заинтересовали 12,63 процента участников голосования. Этот вариант организации досуга предпочли «активные граждане» до 35 лет. 11,29 процента проголосовавших хотели бы посетить тематические выставки, а театральные представления поддержали 10,47 процента. Такой формат мероприятий оказался больше востребован среди женской половины участников голосования. Чуть менее популярны образовательные программы (9,23 процента), лектории (5,8 процента), поэтические салоны (5,51 процента) и совместное чтение книг вслух (4,20 процента). Свой вариант ответа предложили 0,24 процента проголосовавших, среди идей — квесты по книгам, курсы скорочтения и конкурсы молодых поэтов.