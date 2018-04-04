Пользователи проекта «Активный гражданин» одобрили появление кабинетов врачей общей практики 

Москвичи положительно отозвались об идее организации кабинетов врачей общей практики в поликлиниках. Свое мнение они высказали через портал «Активный гражданин», сообщили 4 марта.
— Обратная связь позволяет постоянно держать руку на пульсе пожеланий горожан, — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента здравоохранения города Алексей Хрипун.
Свое мнение выразили более 130 тысяч жителей. Из них около 80 процентов респондентов поставили высшую отметку нововведению.
На официальном портале мэра и Правительства Москвы проинформировали, что в проекте «Активный гражданин» часто делают опросы по теме здравоохранения. С момента запуска портала их набралось больше 30 штук.