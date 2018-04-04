Пользователи проекта «Активный гражданин» одобрили появление кабинетов врачей общей практики

Москвичи положительно отозвались об идее организации кабинетов врачей общей практики в поликлиниках. Свое мнение они высказали через портал «Активный гражданин», сообщили 4 марта.

— Обратная связь позволяет постоянно держать руку на пульсе пожеланий горожан, — отметил Министр Правительства Москвы , руководитель столичного Департамента здравоохранения города Алексей Хрипун

Свое мнение выразили более 130 тысяч жителей. Из них около 80 процентов респондентов поставили высшую отметку нововведению.