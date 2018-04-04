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Ученые определили готовность людей переплачивать за вкусную еду
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Ученые определили готовность людей переплачивать за вкусную еду 

Москва24 4 часа назад
Фото: Москва24
Люди готовы переплачивать за вкусную еду, причем в несколько раз. А выбирают такие любители гастрономии чаще всего вредную пищу. К такому выводу пришли исследователи, New York University.
В рамках эксперимента людям показали разные сладости и предложили добровольцам самим определить свое желание и отметить на специальной шкале. Кроме того, участники опыта назвали суммы, которые готовы отдать за то или иное блюдо.
Но на этом эксперимент не закончился: через некоторое время участникам вновь задали вопрос о цене. Оказалось, что люди готовы отдать больше первоначально названной цены — в среднем на 35%, сообщает «Дни.ру».
По данным исследования, жители РФ готовы платить больше не только за вкусную еду, но и полезную без вредных примесей. Оказалось, что россияне хотят видеть на прилавках магазинов натуральные продукты. 50% респондентов заявили, что покупают пищу у ритейлеров, чьи сети представляют широкий выбор продуктов.
Большинство опрошенных заявили, что хотят знать все о составе приобретаемой еды.
В марте стало известно, что в России до конца года введут маркировку полезных продуктов
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