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Крестный ход пройдет по центральным улицам Новосибирска на Пасху
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Крестный ход пройдет по центральным улицам Новосибирска на Пасху 

АиФ-Новосибирск 4 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Традиционный крестный ход пройдет в Новосибирске на Пасху. Его организует Новосибирская епархия Русской православной церкви.
Маршрут, по которому пройдут православные новосибирцы, утвердили в мэрии Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Стартует шествие 8 апреля в 12.00 от Вознесенского кафедрального собора (ул. Советская, 91). По пути крестного хода его участники: священнослужители, учащиеся православных гимназий, общественники, прихожане и жители города смогут принять участие в молебне около часовни во имя Святого Николая Чудотворца на Красном проспекте (начало в 12.40). Завершится крестный ход в 15.00. Конечная точка маршрута — собор Александра Невского (Красный проспект, 1а).
На время проведения крестного хода дороги, которые будут пересекаться с маршрутом шествия, временно перекроют (с 12.00 до 15.00 ч). Посмотреть полный список перекрытых участков можно на сайте мэрии.
Добавим, по традиции праздник Пасхи начнется с торжественных служб в храмах. Они состоятся в ночь с 7 на 8 апреля. Кстати, по данным опроса, проведенного «Левадой-центром» 23-27 марта среди 1600 человек в 136 населенных пунктах РФ выяснилось, что почти 80% россиян не соблюдают Великий пост, но Пасху отмечать собираются. Как сообщает портал «Интерфакс-религия», красить яйца на праздник планируют 64% респондентов, покупать или печь куличи — 40% и 25% соответственно, пойдут в гости или будут принимать их у себя — 25% и 22%, поедут на кладбище 17%.
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