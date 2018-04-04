Крестный ход пройдет по центральным улицам Новосибирска на Пасху

Маршрут, по которому пройдут православные новосибирцы, утвердили в мэрии Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Стартует шествие 8 апреля в 12.00 от Вознесенского кафедрального собора (ул. Советская, 91). По пути крестного хода его участники: священнослужители, учащиеся православных гимназий, общественники, прихожане и жители города смогут принять участие в молебне около часовни во имя Святого Николая Чудотворца на Красном проспекте (начало в 12.40). Завершится крестный ход в 15.00. Конечная точка маршрута — собор Александра Невского (Красный проспект, 1а).

На время проведения крестного хода дороги, которые будут пересекаться с маршрутом шествия, временно перекроют (с 12.00 до 15.00 ч). Посмотреть полный список перекрытых участков можно на сайте мэрии.