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Российский рынок интернет-торговли превысил триллион рублей
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Российский рынок интернет-торговли превысил триллион рублей 

Российская Газета 31 минуту назад
Фото: Российская Газета
За первые три месяца этого года только "Почта России" (на нее приходится менее 2/3 посылочного бизнеса) обработала 95,7 миллиона международных посылок, что на 35 процентов больше аналогичного периода 2017 года. Показатели первого квартала сравнялись с объемами самых загруженных месяцев предновогоднего пикового периода — ноября и декабря. «Ежедневно мы обрабатываем более миллиона посылок», — отметил гендиректор «Почты России» Николай Подгузов.
Как известно, в основном россияне предпочитают заказывать дешевые товары из Китая, в прошлом году на него пришлось свыше 90 процентов зарубежных посылок, но они составили лишь 53 процента их объема в денежном выражении, рассказал глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров. Проектируемое снижение порога беспошлинной торговли на интерес российских граждан к китайским интернет-магазинам никак не повлияет — средний чек и так укладывается в 22 евро.
Из Европы посылки, напротив, приходят с дорогими товарами, например, с парфюмерией. В результате на Евросоюз приходится всего 3 процента посылок, но в денежном выражении они заняли 22 процента рынка трансграничной торговли в почтовых отправлениях.
Рынок внутренней интернет-торговли в 2017 году вырос лишь на 13 процентов (до 1,04 триллиона рублей). Для сравнения, в 2014 году этот показатель составлял 31 процент, в 2016 году — 21. Отечественные ретейлеры проигрывают конкуренцию иностранным интернет-магазинам, которые не платят НДС, не платят пошлины, не обязаны проводить сертификацию своих товаров, то есть подтверждать их безопасность. Последнее, впрочем, потребителей совершенно не останавливает.
Алексей Федоров считает, что одно понижение порога беспошлинной торговли не сможет защитить российский бизнес от иностранных конкурентов. Сейчас россиянин может заказать посылки на одна тысячу евро в месяц и не платить пошлины. Если механизм изменится, то порог будет снижен (обсуждаются разные варианты), но он будет применяться к каждой посылке, а не ко всем полученным в течение месяца отправлениям.
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