Россияне не верят в скорое примирение Москвы и Лондона

Большинство россиян (69 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что Британия не прекратит обвинять Россию по «делу Скрипаля », и «эта история будет продолжаться долго».

Респондентам задали такой вопрос: «Как вы считаете, Лондон прекратит обвинять Россию в отравлении Скрипаля?». По мнению 28 процентов опрошенных, скоро обвинения прекратятся, так как доказательств у Лондона нет.

Еще три процента респондентов ответили «не знаю» на этот вопрос.

Всего в опросе приняли участие 7547 человек.

Четвертого марта на скамейке торгового центра в английском Солсбери обнаружили 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь, находившихся без сознания.

Скрипаль, оказавшийся двойным агентом, в 2006 году был осужден на 13 лет за госизмену и шпионаж в пользу Великобритании . В 2010 году он получил убежище в этой стране в рамках сделки по обмену шпионами. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое производилось в СССР с 1970-х годов.

Глава лаборатории оборонной науки и техники (DSTL) в Портон-Дауне Гэри Эйткенхед сказал, что специалистам не удалось установить страну-производителя вещества, которым были отравлены Скрипали. При этом в британском МИД заявили, что Москва «несет ответственность за этот наглый и безрассудный акт, которому нет другого правдоподобного объяснения».

В Кремле все обвинения в адрес РФ отрицают. Российские власти заявили, что не располагают информацией о том, чем в последнее время занимался Скрипаль и с чем может быть связано случившееся.