Смартфоны и мы: 45 лет мобильной связи

3 апреля 1973 года состоялся первый в истории звонок по переносному сотовому телефону. Спустя 45 лет Рамблер провел исследование о проникновении мобильной связи в нашу жизнь. Не слишком ли зависимо современное поколение от смартфонов? Можем ли мы найти дорогу или вспомнить рецепт пирога без помощи телефона с выходом в интернет? И когда ребенку можно купить его первый личный мобильник? На эти и другие вопросы ответила Аналитическая служба Рамблера.

Мессенджеры победили SMS и звонки

За десять лет существования iPhone и Android-смартфонов доля «умных телефонов» у россиян достигла 85%, тогда как кнопочная классика осталась лишь у 15% респондентов. Этот показатель продолжает снижаться год от года, а еще через десять лет кнопочные телефоны уйдут в нишу специализированных устройств.

Несмотря на появление новых тарифов сотовой связи с огромным числом включенных SMS и минут разговора, 80% россиян в первую очередь интересует мобильный интернет. Более того, уже 76% населения общаются в различных мессенджерах, и лишь 24% по старинке переписываются через SMS и звонят друг другу традиционным способом. Такой впечатляющий рост популярности мессенджеров, в том числе для голосового общения, объясняется существенной экономией на SMS и звонках, которые в 2018 году выглядят архаизмом.

Несмотря на такую привязанность к мобильному интернету, 43% респондентов пользуются мобильным телефоном только при необходимости. Остальные либо заглядывают в него от скуки, либо вовсе не выпускают его из рук.

Телефонная зависимость преувеличена

18% не вспомнят рецепт пирога без смартфона с интернетом

3% не интересно заниматься спортом без трекинга активности

13% могут забыть о важном деле без напоминания

18% уже забыли дни рождения своих друзей

4% не могут сложить два четырехзначных числа без калькулятора

25% плохо ориентируются в городе без телефона с навигацией Несмотря на сильную привязанность к смартфонам, только 38% опрошенных не представляют свою жизнь без электронного гаджета. 44% россиян даже будут рады на день отказаться от мобильной связи. Современное поколение без смартфона в руке не становится беспомощным, как принято думать. Только малая доля респондентов не может обойтись без мобильника:

Рамблер

Телефон — ценный актив

С развитием технологий стоимость телефонов выросла. Потеря смартфона может стать очень сильным ударом по бюджету, поэтому 69% россиян будут искать телефон, пока не найдут. Хотя и без фанатизма: 75% будут время от времени звонить на него и посылать SMS, а остальные 25% бросят все силы на поиски.

Такая щепетильность объясняется тем, что 76% россиян меняют свой мобильник раз в три года и даже реже. Раз в год и чаще смартфон обновляют всего 7% респондентов.

Рамблер

Среди родителей нет однозначного мнения, когда детям можно подарить их первый личный телефон. 2% опрошенных считают, что ребенка можно приобщить к гаджету хоть с трех лет. 39% купят ребенку телефон вместе с поступлением в школу. А 36% опрошенных прагматично считают, что дети сами должны приобрести себе смартфон на самостоятельно заработанные деньги — так они будут относиться к устройству гораздо ответственней.