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Россияне потребовали наказать «голого прокурора»
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Россияне потребовали наказать «голого прокурора» 

Рамблер 1 час назад
Украинский прокурор, появившийся голым на местном телевидении, должен быть отправлен в отставку. В этом уверены 83% россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера.
2% опрошенных считают, что «голый прокурор» должен получить выговор или заплатить штраф.
Между тем 15% пользователей Рамблера убеждены, что нельзя наказывать человека за его частную жизнь.
В опросе приняли участие 6007 человек.
Сегодня стало известно, что прокурор Киевской местной прокуратуры Олег Билоус получил выговор за недостойное поведение, а именно за то, что был показан голым в эфире развлекательного шоу «ЛавЛавСаr», которое выиграл вместе со своей подругой.
Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров отметила, что Билоус вел себя «неприлично», матерился и целовался с женщинами, а также четыре минуты находился в обнаженном виде в компании других столь же обнаженных участников шоу.
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