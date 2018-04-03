Россияне потребовали наказать «голого прокурора»

Украинский прокурор, появившийся голым на местном телевидении, должен быть отправлен в отставку. В этом уверены 83% россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера.

2% опрошенных считают, что «голый прокурор» должен получить выговор или заплатить штраф.

Между тем 15% пользователей Рамблера убеждены, что нельзя наказывать человека за его частную жизнь.

В опросе приняли участие 6007 человек.

Сегодня стало известно, что прокурор Киевской местной прокуратуры Олег Билоус получил выговор за недостойное поведение, а именно за то, что был показан голым в эфире развлекательного шоу «ЛавЛавСаr», которое выиграл вместе со своей подругой.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров отметила, что Билоус вел себя «неприлично», матерился и целовался с женщинами, а также четыре минуты находился в обнаженном виде в компании других столь же обнаженных участников шоу.