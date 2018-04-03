Минобрнауки: Призывы отменить ЕГЭ в период сдачи экзамена могут привести к излишнему стрессу у школьников

«Особо подчеркнем, что в настоящее время идет активная фаза сдачи ЕГЭ, в которой участвуют сотни тысяч учащихся со всей страны и любые неожиданные заявления, затрагивающие напрямую эту систему, могут негативно сказаться и привести к излишнему волнению и стрессу школьников»», — сказал он.

В пресс-службе напомнили, что согласно недавнему опросу ВЦИОМ более 60% опрошенных россиян считают, что сегодняшняя процедура сдачи единого госэкзамена позволяет избежать различного рода нарушений, при этом число сторонников ЕГЭ как системы, позволяющей поступить в вуз, достигло максимума за последние 10 лет.

«Система ЕГЭ укрепляет развитие единого образовательного пространства и дает возможность жителям всей страны поступать в вузы на равных условиях вне зависимости от места проживания, обеспечивая прозрачную и объективную систему итоговой аттестации учащихся. Данная система совершенствовалась последние годы, выводя, в частности, из заданий тестовую часть», — приводит пресс-служба слова главы Минобрнауки Ольги Васильевой

Досрочный период ЕГЭ в 2018 г. проходит с 21 марта по 11 апреля, основной — с 28 мая по 2 июля.