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АТОР: турпоток из России в Анталью вырос в I квартале на 55%
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АТОР: турпоток из России в Анталью вырос в I квартале на 55% 

Rambler News Service 14 минут назад
Турпоток из России в турецкую Анталью вырос в I квартале 2018 года на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Ассоциация туроператоров России.
«По итогам первых трех месяцев 2018 года число российских туристов, прибывших в Анталью, выросло на 55% в годовом выражении, тем не менее в абсолютных цифрах Россия пока вторая по объемам турпотока», — говорится в сообщении.
Отмечается, что только в марте текущего года на анатолийском побережье побывало почти 39 тысяч россиян, что на 60% больше, чем в марте 2017 года.
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