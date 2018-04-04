АТОР: турпоток из России в Анталью вырос в I квартале на 55%

«По итогам первых трех месяцев 2018 года число российских туристов, прибывших в Анталью, выросло на 55% в годовом выражении, тем не менее в абсолютных цифрах Россия пока вторая по объемам турпотока», — говорится в сообщении.

Отмечается, что только в марте текущего года на анатолийском побережье побывало почти 39 тысяч россиян, что на 60% больше, чем в марте 2017 года.