Эмигранты устроили бум на российском рынке элитного жилья

В четвертом квартале 2017 года объем трансграничных переводов резидентов России на операции с недвижимостью в нашей стране подскочил на 36 процентов, достигнув 122 миллионов долларов. Об этом говорится в материалах компании «Метриум», поступивших в редакцию «Дома».

Аналитики «Метриум» отмечают, что это максимальный показатель за всю историю, предыдущий пик был зафиксирован в первом квартале 2014 года, когда россияне перевели на родину для покупки недвижимости 102 миллиона долларов. В первом квартале 2018-го тенденция продолжается, число обращений выросло еще на 21 процент.

За весь 2017 год общий объем таких переводов составил 265 миллионов, это на 12 процентов больше, чем в 2014 году. При этом на протяжении прошлого года динамика была низкой и противоречивой, за исключением четвертого квартала, когда число обращений увеличилось на 32 процента. Больше всего таких заявок пришло от россиян из Великобритании (66 процентов), Германии (23 процента), Соединенных Штатов (9 процентов).

«Всплеск активности наших соотечественников, находящихся за рубежом, совпал по времени с заявлением бизнес-омбудсмена Бориса Титова о подготовке для президента Путина списка предпринимателей, готовых вернуться в Россию», — комментирует Илья Менжунов, управляющий директор «Метриум Премиум», участник партнерской сети CBRE.