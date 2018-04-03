Живаго-Банк уменьшил ставки по вкладам в рублях

«Экспресс Онлайн» (от 10 тыс. рублей на один, три, шесть месяцев или год) открывается теперь под 4,75—6,5% годовых (ранее — под 5—6,75%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Продуктовый виджет

«Верный процент» (от 1 млн рублей на 559 дней) доступен под 6,25% годовых (прежде — под 6,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

По вкладам «Новая классика» (от 20 тыс. рублей на 737 дней) и «Уважение» (от 1 тыс. рублей на 1 105 дней) проценты начисляются по периодам. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств по вкладу «Новая классика» составит 5,38% (вместо 5,63%), а по «Уважению» — 4,5% (до этого — 4,75%). Проценты выплачиваются ежеквартально и могут капитализироваться.

Все вклады пополняемые.