Чиновники считают, что так можно улучшить пожарную безопасность в лесах.
Россиянам разрешат собирать валежник для собственных нужд. Госдума приняла соответствующий закон, который вступит в силу с 2019 года, передают РИА «Новости». Сейчас заготовка и сбор упавших на землю стволов деревьев и их частей, веток — находится под запретом. Чтобы делать это, нужно заключать договор купли-продажи лесных насаждений. Новые поправки исключат это правило. Как отмечают чиновники, изменение закона будет полезно для всех регионов. Сбор валежника поможет улучшить пожарную и санитарную безопасность в лесах, очищая их от захламления.