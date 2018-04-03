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Новоиспеченные россияне: УВМ МВД Дагестана выдал мигрантам новые паспорта
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Новоиспеченные россияне: УВМ МВД Дагестана выдал мигрантам новые паспорта 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Новоиспеченные россияне: УВМ МВД Дагестана выдал мигрантам новые паспортаИностранцы получили российское гражданство в Управлении по вопросам миграции МВД РД.
Гражданами России стали молодые люди, которым недавно исполнилось 14 лет.
Начальник УВД МВД Дагестана Магомед Магомедов вместе с председателем Общественного Совета при МВД по Республике Дагестан Багавдином Магомедовым вручили новым согражданам российские паспорта.
Также Магомедов поздравил новоиспеченных россиян с одним из важных моментов в жизни и пожелал от руководства УВМ МВД добрых впечатлений.
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