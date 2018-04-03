Новоиспеченные россияне: УВМ МВД Дагестана выдал мигрантам новые паспорта

Новоиспеченные россияне: УВМ МВД Дагестана выдал мигрантам новые паспортаИностранцы получили российское гражданство в Управлении по вопросам миграции МВД РД.

Гражданами России стали молодые люди, которым недавно исполнилось 14 лет.

Начальник УВД МВД Дагестана Магомед Магомедов вместе с председателем Общественного Совета при МВД по Республике Дагестан Багавдином Магомедовым вручили новым согражданам российские паспорта.

Также Магомедов поздравил новоиспеченных россиян с одним из важных моментов в жизни и пожелал от руководства УВМ МВД добрых впечатлений.