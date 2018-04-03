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Академики вернут мозги в Россию
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Академики вернут мозги в Россию 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Единый государственный экзамен следует отменить. В школьное образование надо внести существенные изменения, чтобы повысить престиж ученых и предотвратить «утечку мозгов», считают в РАН.
Внимание к проблеме утечки интеллекта из страны привлек президент Российской академии наук. В своем выступлении на Московском экономическом форуме Александр Сергеев призвал «вернуть научную часть» в школы.
"Задачи, которые мы должны решить, прежде всего связаны с тем, чтобы карьера ученого была привлекательной в стране… Это начинается со школы. И мы обязательно должны в этой начальной траектории внести существенные изменения", — сказал Сергеев.
Ранее сообщалось, что число покинувших Россию высококвалифицированных специалистов выросло с 20 тысяч в 2013 году до 44 тысяч в 2016-м. А в целом с 1990 года количество исследователей в стране уменьшилось в 2,7 раза.
В середине марта в Госдуму внесен проект закона об отмене ЕГЭ и возвращении старого формата итоговых школьных экзаменов. Его необходимость объясняется тем, что единый экзамен не обеспечивает «эффективную и беспристрастную проверку знаний выпускников» — кроме того, его проведение требует значительных расходов госбюджета.
"Я считаю, что мы должны отказаться от ЕГЭ. Мы должны в конце концов после двух лет разговоров вернуться к нормальной аспирантуре, которая есть первая ступенька научной деятельности", — заявил на форуме Сергеев.
Заявление главы РАН уже прокомментировали в Минобрнауки. В ведомстве считают, что система ЕГЭ постоянно совершенствуется. По словам министра образования Ольги Васильевой, экзамен «укрепляет развитие единого образовательного пространства». Кроме того, ЕГЭ дает возможность россиянам поступать в вузы на равных условиях вне зависимости от места проживания.
В Минобрнауки ссылаются на данные опроса ВЦИОМа. Как выяснили социологи, более 60% опрошенных заявили, что процедура ЕГЭ позволяет избежать нарушений во время экзамена.
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