Эксперты объяснили, как личность Путина влияет на уровень доверия к выборам

Высокий уровень доверия россиян к результатам выборов президента , которые прошли в марте этого года, связан не только с преобразованиями в избирательной системе страны, но и с деятельностью вновь избранного главы государства Владимира Путина на политическом поприще. Такое мнение высказал «Ридусу» политолог Павел Данилин

«Люди полностью удовлетворены той политикой, которую проводил Путин все 18 лет своего нахождения у власти. Безусловно имеет место и консолидация общества вокруг власти. Здесь, конечно, сыграл роль крымский консенсус, а также беспрецедентное давление со стороны стран Запада. Россияне, наблюдая за тем, как Путин отражает эти удары, видят в своем президенте сильного человека, которому будет по плечу осуществить тот социально-экономический рывок, о котором он говорил в своем послании Федеральному собранию», — пояснил Данилин.

Наталья Костенко. Доверие к выборам и непосредственно Владимиру Путину — это еще результат постоянного взаимодействия президента с гражданами при помощи гражданских институтов — Общероссийского народного фронта, прямых линий и Общественной палаты РФ , высказалась в сою очередь член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы

Прямые коммуникации, которые были выстроены между президентом и простыми людьми, позволяют гражданам решать любые проблемы. На сегодня для этого созданы все необходимые инструменты. А проблемы всегда есть и будут, главное, что теперь у нас есть механизмы для их решения, пояснила Костенко.

Ранее политтехнолог Олег Матвейчев обращал внимание, что население России воспринимает Владимира Путина как гаранта стабильного развития государства:

«Многие кандидаты, конечно, о развитии говорили, предлагали различные программы, но кто из них мог бы гарантировать это развитие? А Путин, напротив, все эти 18 лет развитие осуществлял. Может быть, кому-то покажется, что страна развивается медленно, но во всяком случае развитие есть».

Напомним, что во вторник, 3 марта, в ходе встречи с главой государства председатель ЦИК Элла Памфилова обратила внимание, что уровень доверия россиян к прошедшим выборам впервые превысил 80%.

«Даже уже после выборов были проведены опросы — до 88%. То есть достоверность выборов поддерживают подавляющее большинство наших граждан, и впервые до 88% дошло, — приводит слова Памфиловой „Интерфакс“ . — Поэтому действительно полагаю, что выборы прошли беспрецедентно открыто, в мире аналогов нет. Видеонаблюдение, QR-кодирование, Мобильный избиратель и наша информационно-разъяснительная работа».

Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Победу одержал Владимир Путин, получив 76,69% голосов избирателей. Явка на выборах главы государства, по данным ЦИК, составила 67,54%.