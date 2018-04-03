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Россиянам позволили собирать валежник без составления особого договора
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Россиянам позволили собирать валежник без составления особого договора 

ИД «Собеседник» 56 минут назад
Госдума приняла законопроект, разрешающий россиянам собирать валежник для своих нужд без получения специального разрешения. Как пишет РИА «Новости», законопроект, вступающий в силу с 2019 года и вносящий поправки в Лесной кодекс, относит валежник к недревесным лесным ресурсам. Согласно документу, со следующего года россияне смогут заготавливать и собирать упавшие на землю стволы деревьев, сучья и ветви для собственных нужд. Для этого больше не придётся заключать договор купли-продажи лесных насаждений. Сейчас же сбор валежника без такого договора считается правонарушением. Председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев заявил, что этот законопроект принесёт пользу почти всем регионам РФ. По его словам, сбор валежника улучшает пожарную и санитарную безопасность в лесах.
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