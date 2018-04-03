Россиянам позволили собирать валежник без составления особого договора 

Госдума приняла законопроект, разрешающий россиянам собирать валежник для своих нужд без получения специального разрешения. Как пишет РИА «Новости», законопроект, вступающий в силу с 2019 года и вносящий поправки в Лесной кодекс, относит валежник к недревесным лесным ресурсам. Согласно документу, со следующего года россияне смогут заготавливать и собирать упавшие на землю стволы деревьев, сучья и ветви для собственных нужд. Для этого больше не придётся заключать договор купли-продажи лесных насаждений. Сейчас же сбор валежника без такого договора считается правонарушением. Председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев заявил, что этот законопроект принесёт пользу почти всем регионам РФ. По его словам, сбор валежника улучшает пожарную и санитарную безопасность в лесах.