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Учёные назвали самую антисемитскую страну Европы
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Учёные назвали самую антисемитскую страну Европы 

Парламентская газета 55 минут назад
Фото: Парламентская газета
Американский исследовательский центр Pew Research Center, занимающийся исследованиями общественного мнения, демографических тенденций в США и в мире, выяснил: самая антисемитская страна Европы — Литва.
Исследование проводилось в странах Восточной и Центральной Европы. Социологи выясняли, сколько граждан не хотят, чтобы рядом проживали евреи. Самый низкий уровень антисемитизма оказался на Украине, где лишь 5% жителей против соседства с евреями. А самый высокий — в Литве — 23%.
Эта балтийская республики «отличилась» в годы войны. Из 240 тысяч евреев республики было уничтожено 95%. Еврейская община Литвы постоянно протестует против антисемитских выпадов. В других странах Балтии показатель антисемитизма значительно ниже: в Латвии — 9%, в Эстонии — 10%. По данным американского центра, за Литвой по уровню антисемитизма в Европе следует Румыния — 22%. В Белоруссии это показатель составляет 13%, в России — 14%, в Польше — 18%.
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