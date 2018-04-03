Турпоток в Крым в 2018 году вырос на 11 процентов

За январь-март 2018 года в Крыму отдохнули 269,5 тысячи туристов, что на 10,7 процента выше, чем в прошлом году. В министерстве курортов и туризма РК уточнили, что 47 процентов отдыхающих приехали в РК автотранспортом, 47 процентов воспользовались услугами паромной переправы, шесть процентов прибыли другими видами транспорта.

Большинство туристов (52,9 процента) отдохнули на ЮБК, на Западном побережье Крыма — 19,3 процента, на Восточном побережье — 7,2 процента, в других регионах — 20,6.

При этом средняя загрузка работающих санаториев и отелей с начала года составила 23 процента, в марте — 25 процентов.