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Турпоток в Крым в 2018 году вырос на 11 процентов
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Турпоток в Крым в 2018 году вырос на 11 процентов 

Российская Газета 32 минуты назад
Фото: Российская Газета
За январь-март 2018 года в Крыму отдохнули 269,5 тысячи туристов, что на 10,7 процента выше, чем в прошлом году. В министерстве курортов и туризма РК уточнили, что 47 процентов отдыхающих приехали в РК автотранспортом, 47 процентов воспользовались услугами паромной переправы, шесть процентов прибыли другими видами транспорта.
Большинство туристов (52,9 процента) отдохнули на ЮБК, на Западном побережье Крыма — 19,3 процента, на Восточном побережье — 7,2 процента, в других регионах — 20,6.
При этом средняя загрузка работающих санаториев и отелей с начала года составила 23 процента, в марте — 25 процентов.
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