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Россиянам напомнили о длинных выходных в мае и июне
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Россиянам напомнили о длинных выходных в мае и июне 

Газета.Ru 1 час назад
Роструд напомнил о нерабочих днях в майские и июньские праздники. Об этом сообщает RT.
Как стало известно, в связи с 1 Мая россияне будут отдыхать четыре дня — с воскресенья, 29 апреля, до среды, 2 мая. В свою очередь понедельник, 30 апреля, станет выходным из-за переноса выходного с субботы, 28 апреля. 2 мая сделано нерабочим днем, поскольку на него перенесли праздничный выходной с 7 января.
В честь празднования 9 Мая переносов не ожидается. День Победы пройдет в среду.
В честь Дня России россияне будут отдыхать с 10-го по 12-е число июня.
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