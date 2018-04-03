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Россияне чаще других получали гражданство Финляндии в 2017 году
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Россияне чаще других получали гражданство Финляндии в 2017 году 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ХЕЛЬСИНКИ, 3 апр — РИА Новости. Россияне в 2017 году чаще других становились гражданами Финляндии и получали разрешение на постоянное пребывание в стране, рассказала РИА Новости во вторник сотрудница миграционного ведомства страны Яаана Вахтио.
"В 2017 году 2212 россиян получили гражданство Финляндии — это самая большая группа иностранцев. На втором месте граждане Сомали — 982 представителя этой страны получили финский паспорт", — рассказала Вахтио. Также среди лидеров граждане Ирака (838), Эстонии (717), Афганистана (604), Швеции (382) и Ирана (311). Всего в 2017 году гражданами Финляндии стали 13016 иностранцев.
Россияне чаще других получали и разрешение на пребывание в Финляндии, уточнили в миграционном ведомстве. «В 2017 году было подано 10149 заявлений на получение разрешения на постоянное пребывание в Финляндии от граждан России. Это 30% от общего числа всех заявлений в стране, 9656 имели положительное решение, 493 заявления было отклонено», — рассказала сотрудница ведомства.
Среди иностранцев, которые получили вид на жительство в Финляндии, также граждане Китая — 13,4%, Индии — 12,4%, Вьетнама — 11,2%, Ирака — 11%, Украины — 9,5%, Непала — 6,4%, Таиланда — 6%. Всего в 2017 году было рассмотрено 64484 заявления на постоянное пребывание в Финляндии (включая заявления, поданные в 2015 и 2016 году).
Также в 2017 году 192 россиянина обратились к властям Финляндии с просьбой об убежище, в 120 случаях оснований для предоставления убежища найдено не было, уточнила Вахтио. Всего в 2017 году было подано 9418 подобных заявлений, из которых удовлетворено 3784.
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