В ОНФ рассказали о стремлении россиян быть волонтерами

МОСКВА , 3 апр — РИА Новости . Почти половина россиян готова заняться добровольческой деятельностью в Год волонтера в России , свидетельствуют результаты опроса Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Участниками опроса ОНФ стали 2,5 тысячи человек из восьми федеральных округов.

"Почти половина респондентов (45%) сообщили, что готовы заняться добровольческой деятельностью, но только каждый десятый из них знает, что нужно сделать и куда обратиться, чтобы стать участником интересующего волонтерского проекта", — сообщили в пресс-службе ОНФ.

Самыми популярными направлениями волонтерской деятельности опрошенные назвали экологическое — 48% опрошенных безвозмездно занимаются уборкой территорий, посадкой деревьев и прочим, социально-бытовое — 34% помогают конкретным людям по хозяйству, делают ремонт. Еще 32% респондентов принимают участие в событийных и спортивных мероприятиях, педагогическим волонтерством занимается 28% опрошенных, еще 26% — патриотическими проектами.

Также опрос показал, что среди основных причин, побуждающих заняться добровольчеством, — желание чувствовать себя нужным и полезным обществу (57%), интересно проводить время, жить активной жизнью (41%), получить новый опыт (40%). Еще 38% опрошенных отметили желание выразить неравнодушие к общественно важной проблеме, треть — стремление завести новых знакомых, друзей, единомышленников и желание реализовать себя и свои инициативы, убеждения, ценности.

"Для 25% граждан волонтерство — это возможность получить дополнительные знания, навыки, квалификацию. 13% видят в добровольчестве способ получения профессионального опыта, который понадобится при устройстве на работу", — уточнили в пресс-службе.

По словам члена центрального штаба ОНФ Любови Духаниной, необходимо создавать на местах координационные центры, в которых желающие заняться добровольчеством находили бы информационную и организационную поддержку.

"Задача таких центров — объединить волонтеров, поддержать их работу через комплекс услуг и формировать культуру добрых дел, культуру взаимопомощи в своем регионе. Потребность в этом подтверждает и наш мониторинг", — цитирует пресс-служба движения слова Духаниной.