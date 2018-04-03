Уехавшие за рубеж россияне из-за санкций начали скупать жилье в России

Возможные санкции США и ужесточение британского законодательства в части контроля над сделками с недвижимостью сподвигли ранее переехавших на Запад состоятельных россиян начать покупать жилье на родине. По итогам I квартала 2018 на 21% выросло число заявок на покупку элитного жилья в Москве Подмосковье от соотечественников, пока живущих за границей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Метриум».

Согласно данным ЦБ, объем трансграничных переводов российских резидентов на операции с недвижимостью в стране по итогам 2017 года вырос на 1,5%, до $265 млн При этом в IV квартале прошлого года рост был максимальным по сравнению с аналогичным периодом 2016-го — сразу 36% ($122 млн). В «Метриум» называют $122 млн, переведенных россиянами на покупку недвижимости на родине в конце прошлого года, рекордной за всю историю. Предыдущий максимум — $102 млн — был зафиксирован в первом квартале докризисного 2014 года.