18 и 19 апреля пройдет конференция «Социолог 2.0: трансформация профессии»

МОСКВА , 3 апреля 2018 г. В рамках VIII Грушинской социологической конференции «Социолог 2.0: трансформация профессии» будет организовано более 20 секций, круглых столов и мастер-классов для участников более чем из 60 российских городов и 8 стран.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ:

За два дня конференцию посетят исследователи-практики из ведущих компаний, представители власти и бизнеса

В ходе 20 дискуссионных площадок участники из 8 стран и 62 городов России обсудят ключевые тренды в развитии общества, индустрии и профессии исследователя

Исследователи-практики из крупнейших российских и международных компаний, представители власти, бизнеса, ведущих российских вузов обсудят ключевые тренды в развитии общества, индустрии и профессии исследователя, поговорят о новых объектах, технологиях и качестве исследований, перспективах синергии исследовательской индустрии с маркетингом, IT, PR, дизайном и другими отраслями.

По традиции Грушинская конференция стартует с пленарного заседания, в ходе которого свое видение будущего индустрии и профессии представят руководители крупнейших российских исследовательских компаний: генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров , генеральный директор исследовательской компании «ГфК-Русь» Александр Демидов , генеральный директор Online Market Intelligence (OMI) Александр Шашкин , президент Всемирной ассоциации исследователей общественного мнения (WAPOR) Клер Дюранд.

В рамках секции «Каша из топора: комбинируем методы для повышения точности» руководитель практики мониторинга и прогнозирования ВЦИОМ Юлия Баскакова и руководитель исследовательского центра ЦИРКОН Игорь Задорин поднимут вопросы: если общественное мнение не сводится к набору суждений отдельного человека, то что показывают репрезентативные выборки; в условиях усталости общества от опросов и быстрого изменения коммуникативных практик как опрашивать тех, кто не хочет отвечать на вопросы полстеров; как быть, если одни респонденты предпочитают непосредственный диалог с интервьюером, другим удобнее общаться по телефону, а третьи выходят на контакт только с мобильных телефонов?

Специальный блок мероприятий конференции посвящен модным машинным технологиям. Директор центра по инновациям и развитию ГфК Русь Асхат Кутлалиев проведет дискуссию об использовании больших данных. Руководитель практики SMX (Social Media Exchange) компании Ipsos Павел Лебедев поведет с экспертами разговор об анализе социальных медиа, а коммерческий директор Brand Analytics Василий Черный вместе с разработчиками алгоритмов по анализу соцсетей, медийщиков и «русских хакеров» посмотрят на новые методы и технологии для понимания общества через призму интернет-бизнеса.

Исследования в форматах интернет-форумов и чатов становятся одним из базовых форматов для социологов, однако по-прежнему не решены вопросы, что эффективней — очные дискуссии или онлайн, насколько обсуждения в сети гарантируют анонимность и конфиденциальность, можно ли поднимать в интернете чувствительные темы? Воркшоп по онлайн-форумам проведет ведущий аналитик практики социальных и коммуникационных исследований ВЦИОМ Мария Макушева.

В рамках секции «Из социолога в урбаниста и обратно» заведующий кафедрой социологии Самарского государственного экономического университета, социолог Фонда социальных исследований Владимир Звоновский организует дискуссию о том, как социология способствует изменению городской среды. А управляющий директор Фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова с завкафедрой социологии Тольяттинского государственного университета Татьяной Ивановой проведут секцию о социальном феномене волонтерства и добровольчества.

В ходе Грушинской конференции Ассоциация региональных исследователей «Группа 7/89» организует встречу коллег из стран СНГ, на которой будут обсуждаться возможности и перспективы международного сотрудничества. Тематические дискуссии по материалам международных исследований на постсоветском пространстве развернутся на секции «Северная Евразия как социальное пространство: социологическое измерение разнообразия и интеграции», организованной исполнительным директором Международного исследовательского агентства «Евразийский монитор» Игорем Задориным и ведущим научным сотрудником ИСПИ РАН Игорем Селезневым

Для СМИ открыта аккредитация на сайте. Зарегистрироваться можно до 18:00 17 апреля.

https://wciom.ru/nauka_i_obrazovanie/conferences/conference_2018/akkreditacija_smi/