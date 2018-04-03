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Роструд напомнил о дополнительных выходных, которые получат россияне в мае и июне
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Роструд напомнил о дополнительных выходных, которые получат россияне в мае и июне 

Newsru.com 33 минуты назад
Фото: Newsru.com
Федеральная служба по труду и занятости РФ (Роструд) напомнила россиянам о дополнительных выходных, которые ожидают их в связи с праздниками в ближайшее время. Так, в первую неделю мая граждане РФ будут работать всего два дня — 3-го и 4-го, а до этого их ждут четыре дня отдыха.
Выходной 1 мая (вторник) связан с празднованием
Дня весны и труда
закону
этот день является нерабочим. Выходной в среду, 2 мая, получается за счет переноса на него праздничного выходного дня с 7 января 2018 года, который приходился на воскресенье.
Также россияне будут отдыхать в понедельник, 30 апреля. Этот день будет нерабочим вследствие переноса на него выходного дня с субботы, 28 апреля. Воскресенье, 29 апреля, также является нерабочим днем.
Еще один выходной ждет россиян 9 мая — в День Победы. 7-го и 8 мая (понедельник и вторник) и 10-го и 11 мая (четверг и пятница) — рабочие дни.
Следующие дополнительные выходные ожидают россиян в июне — в связи с празднованием 12 июня Дня России работающие граждане отдохнут сразу три дня подряд — с 10-го по 12 июня включительно. Понедельник, 11 июня, станет нерабочим днем за счет переноса выходного дня в субботу, 9 июня.
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