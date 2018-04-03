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Жители столицы расскажут, каким должен быть город будущего
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Жители столицы расскажут, каким должен быть город будущего 

Mos.ru 43 минуты назад
Фото: Mos.ru
Горожанам предлагают принять участие в опросе, посвященном городу будущего. Москвичи расскажут, в каких сферах, по их мнению, происходит активное развитие технологий, а в каких его необходимо ускорить.
Опрос проходит в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», на платформе Яндекс. Взгляд и на сайте mos.ru. Также жителей столицы обзванивают сотрудники Центра мониторинга общественного мнения Правительства Москвы.
Описывая город будущего, москвичи могут выбрать в качестве приоритетных одно или несколько направлений, например: искусственный интеллект в городском управлении, умный дом, роботов-помощников или персонализированную медицину.
В результате опроса ожидается собрать от пяти до 10 тысяч анкет и несколько тысяч ответов в свободной форме. Итоги подведут в апреле.
В апреле на сайте ICT.Moscow начнется обсуждение с экспертами и бизнес-сообществом, а в мае состоятся дискуссии о цифровой трансформации в отраслях и показателях эффективности программы.
Летом на городской краудсорсинговой платформе crowd.mos.ru появится проект документа «Цифровой город». Он определит цели, задачи и направления развития Москвы как умного города до 2030 года по шести направлениям. Это повышение качества жизни, улучшение среды, повышение конкурентоспособности, цифровое правительство, развитие социального и человеческого капитала, а также развитие цифровой мобильности.
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