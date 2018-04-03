Жители столицы расскажут, каким должен быть город будущего

Горожанам предлагают принять участие в опросе, посвященном городу будущего. Москвичи расскажут, в каких сферах, по их мнению, происходит активное развитие технологий, а в каких его необходимо ускорить.

Опрос проходит в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», на платформе Яндекс. Взгляд и на сайте mos.ru . Также жителей столицы обзванивают сотрудники Центра мониторинга общественного мнения Правительства Москвы

Описывая город будущего, москвичи могут выбрать в качестве приоритетных одно или несколько направлений, например: искусственный интеллект в городском управлении, умный дом, роботов-помощников или персонализированную медицину.

В результате опроса ожидается собрать от пяти до 10 тысяч анкет и несколько тысяч ответов в свободной форме. Итоги подведут в апреле.

В апреле на сайте ICT.Moscow начнется обсуждение с экспертами и бизнес-сообществом, а в мае состоятся дискуссии о цифровой трансформации в отраслях и показателях эффективности программы.