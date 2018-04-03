Россиян порадовали выходными в мае и июне 

Майские праздники начнутся для россиян в нынешнем году уже в конце апреля. Затяжные выходные стартуют в воскресенье, 29 апреля, и продлятся до среды, 2 мая, включительно, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Роструда.
При этом суббота, 28 апреля, станет рабочим днем, поскольку этот выходной решено перенести на понедельник, 30 апреля.
Отмечается также, что на среду, 2 мая, был перенесен праздничный выходной день с 7 января, который приходился на воскресенье.
Таким образом, в первую неделю мая россиянам предстоит поработать всего два дня.
Поскольку День Победы, 9 мая, приходится в этом году на среду, никаких переносов не предусмотрено. Однако рабочий день вторник, 8 мая, решено сократить на 1 час, пишет издание.
В связи с празднованием 12 июня Дня России граждане РФ будут отдыхать три дня подряд — с 10 по 12 июня.