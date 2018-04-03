Россиян порадовали выходными в мае и июне

Майские праздники начнутся для россиян в нынешнем году уже в конце апреля. Затяжные выходные стартуют в воскресенье, 29 апреля, и продлятся до среды, 2 мая, включительно, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Роструда

При этом суббота, 28 апреля, станет рабочим днем, поскольку этот выходной решено перенести на понедельник, 30 апреля.

Отмечается также, что на среду, 2 мая, был перенесен праздничный выходной день с 7 января, который приходился на воскресенье.

Таким образом, в первую неделю мая россиянам предстоит поработать всего два дня.

Поскольку День Победы, 9 мая, приходится в этом году на среду, никаких переносов не предусмотрено. Однако рабочий день вторник, 8 мая, решено сократить на 1 час, пишет издание.