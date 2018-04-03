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Россия попала в ловушку дурного оптимизма
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Россия попала в ловушку дурного оптимизма 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Свободная пресса
Почти половина (45%) россиян, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), ожидают значительных изменений в жизни страны в ближайший год. Причем, что любопытно: подавляющее большинство таких респондентов (87%) уверены, что эти изменения будут положительными.
Наибольшее количество сторонников такой точки зрения (51%) — в возрастной группе от 60 лет и старше, наименьшее (39%) — среди респондентов от 25 до 34 лет.
Лишь 9% среди тех, кто ожидают значительных перемен, предположили негативные изменения. 48% опрошенных высказали мнение, что в ближайший год существенных изменений не произойдет.
«Избирательная кампания общенационального характера традиционно приводит к усилению оптимистических настроений», — прокомментировал результаты опроса руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.
Тем не менее, по его мнению, такая ситуация — это зона политических рисков: «Значительная часть программных обещаний имеет длительный период реализации. Отсутствие быстрых и очевидных изменений в краткосрочной перспективе может привести к усилению негатива».
Но в целом пока получается, что в стране у нас живут неисправимые оптимисты?
— Учитывая те возрастные различия, о которых говорится в исследовании, можно предположить, что в первую очередь речь идет об информационно-пропагандистском ресурсе, — говорит Леонтий Бызов, ведущий научный сотрудник Института социологии РАН. — Именно среднее и старшее поколение (особенно старшее) пользуется для получения новостей только ведущими каналами телевидения и мало — интернетом. Для молодого поколения характерно большее разнообразие источников информации, и, соответственно, более критический анализ окружающей действительности и более тревожный спектр ожиданий.
«СП»: — Позитив связан именно с только что отшумевшей избирательной кампанией?
— Конечно, там эти порции социального оптимизма усиленно транслировались, а людям всегда хочется верить в то, что будет лучше. Что мы достигли дна, что наметился какой-то экономический рост, что избранный президент примется за дело, сменит правительство, начнет какие-то позитивные преобразования, которых более половины общества ждет
Эти ожидания понятны. Но это противоречит оценкам серьезных экспертов, чье мнение расходится с этим оптимизмом — они считают, что пока нет повода говорить о каких-то сдвигах и необоснованных надеждах, предстоит еще очень тяжелая ломка, мы продолжаем оставаться сырьевой державой и реформы, которые должны изменить характер экономики, еще впереди и будут чрезвычайно болезненными.
Ну и сам Путин… Он в свое время получил поддержку благодаря тому, что отказался от каких-то непопулярных преобразований, сделал их частичными или вообще ликвидировал, и теперь продолжает надеется, что можно добиться позитивных результатов без потрясений, без рывков, не проводя серьезных реформ. Иллюзии это или нет, может показать только время.
«СП»: — ВЦИОМ прокомментировал, что «отсутствие быстрых изменений может привести к усилению негатива» в обществе. Также там говорят о «разрыве оценки положительных изменений в стране и в своей жизни». Получается, люди в целом надеются на хорошее, но для себя лично ничего хорошего не ждут?
— Люди видят свою жизнь, ситуацию вокруг себя — что все плохо: с работой трудно, стипендий и пенсий не хватает, детей не на что учить, а если заболеешь — вообще катастрофа. Тем не менее, из телевизора идет порция оптимизма, и у людей возникает диссонанс: им начинает казаться, что плохо именно у них, они такие невезучие, а по стране в целом дела обстоят неплохо. Пока одна картинка с другой у них не связалась.
Но оптимизм, накаченный в избирательную кампанию, имеет определенный срок действия, он не вечен. И уже через несколько месяцев этот градус позитивных настроений под воздействием того, что нас окружает в жизни, начнет уходить. Выборную аномалию заменят обычные плавные тренды. А они состояли в том, что нарастало негативное восприятие окружающего, и ожидания будущего становились тоже все более негативными.
«СП»: — В конце прошлого года ВЦИОМ проводил еще один опрос — об уровне счастья, который тоже показал очень странные результаты: якобы сейчас люди чувствуют себя значительно счастливее, чем до кризиса.
— Я как социолог не одобряю таких показателей как уровень счастья — он носит очень субъективный характер. Люди счастливы, когда у них все хорошо со здоровьем и в семье. Это не форма анализа окружающей жизни. Хотя кризис в какой-то степени произвел изменения в массовом сознании и все упростил: есть друзья, есть враги, есть мы и все остальные — все просто. В этом смысле возникла какая-то форма общности. Может, это делает людей чуть более счастливыми — чувствовать себя частью целого комфортнее, чем быть в одиночестве. Но это иллюзорно: в трудную минуту эта общность распадется, и тебе вряд ли кто-то сможет серьезно помочь — с этим люди сталкиваются, и позитив сходит на нет.
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