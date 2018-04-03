ВЦИОМ: число жителей Якутии и Приморья, желающих покинуть ДФО, снизилось

По ее словам, исследование проведено в марте, были опрошены 8 тысяч жителей Дальнего Востока.

"За последний год мы увидели сокращение доли тех, кто планирует сменить место жительства и уехать за пределы макрорегиона. В 2017 году этот показатель составил 38%", — сказала Михайлова на пленарной сессии конференции по демографическому развитию Дальнего Востока.

"Значимо позитивная динамика наблюдается в республике Саха (Якутия), где доля намеревающихся уехать из своего региона сократилась на 12 процентных пунктов, Приморский край — регион, в котором на 9 процентных пунктов сократилась численность тех, кто задумывается о смене места жительства", — уточнила она.

"Еврейская автономная область остается тем субъектом, где с каждым годом растет численность намеревающихся уехать из своего региона", — добавила Михайлова.