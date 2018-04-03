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ВЦИОМ: каждый второй россиянин готов жить в ДФО при предоставлении 1 млн рублей подъемных
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ВЦИОМ: каждый второй россиянин готов жить в ДФО при предоставлении 1 млн рублей подъемных 

ТАСС 2 часа назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Почти 50% россиян, принявших в участие в опросе Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ), готовы переехать на Дальний Восток, если им предоставят подъемные в сумме до 1 млн рублей. Об этом сообщила во вторник директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова на Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока», которая проходит на Сахалине.
Исследования ВЦИОМ проводили в марте, в них приняли участие 1,6 тыс. человек из 45 субъектов России и 8 тыс. дальневосточников.
"Меры, которые мы тестировали, являются достаточно эффективными и имеют высокий потенциал привлечения населения. Одна из них — предоставление подъемных выплат в сумме до 1 млн рублей для тех, кто планирует переезжать с целью трудоустройства на Дальний Восток
Среди тех, кто является потенциальными мигрантами, практически каждый второй — 46% опрошенных — заявили, что такое предложение было интересно", — сказала Михайлова.
По результатам опроса, если такую меру предложат, то о переезде на Дальний Восток задумается каждый пятый — 19% опрошенных. Остальные менять место жительства не планируют, даже если переезд финансово простимулируют.
Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока» начала работу во вторник в Южно-Сахалинске. В течение двух дней регионы Дальнего Востока представят на ней лучшие практики по развитию демографической политики.
Концепцию демографической политики Дальнего Востока разработал Минвостокразвития России, ее утвердило правительством РФ. Она предполагает, что до 2025 года население Дальнего Востока должно увеличиться до 6,5 млн человек.
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