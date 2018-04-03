ВЦИОМ: каждый второй россиянин готов жить в ДФО при предоставлении 1 млн рублей подъемных

ЮЖНО-САХАЛИНСК , 3 апреля. / ТАСС /. Почти 50% россиян, принявших в участие в опросе Всероссийского центра исследований общественного мнения ( ВЦИОМ ), готовы переехать на Дальний Восток, если им предоставят подъемные в сумме до 1 млн рублей. Об этом сообщила во вторник директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова на Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока», которая проходит на Сахалине.

Исследования ВЦИОМ проводили в марте, в них приняли участие 1,6 тыс. человек из 45 субъектов России и 8 тыс. дальневосточников.

"Меры, которые мы тестировали, являются достаточно эффективными и имеют высокий потенциал привлечения населения. Одна из них — предоставление подъемных выплат в сумме до 1 млн рублей для тех, кто планирует переезжать с целью трудоустройства на Дальний Восток

Среди тех, кто является потенциальными мигрантами, практически каждый второй — 46% опрошенных — заявили, что такое предложение было интересно", — сказала Михайлова.

По результатам опроса, если такую меру предложат, то о переезде на Дальний Восток задумается каждый пятый — 19% опрошенных. Остальные менять место жительства не планируют, даже если переезд финансово простимулируют.

Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока» начала работу во вторник в Южно-Сахалинске. В течение двух дней регионы Дальнего Востока представят на ней лучшие практики по развитию демографической политики.