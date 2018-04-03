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ВЦИОМ: ДФО вошел в тройку наиболее привлекательных федеральных округов
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ВЦИОМ: ДФО вошел в тройку наиболее привлекательных федеральных округов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 апр — РИА Новости. Дальний Восток вошел в тройку наиболее привлекательных для россиян федеральных округов страны с точки зрения потенциала социально-экономического развития, сообщила директор по исследованиям Всероссийского центра изучения общественного мнения Елена Михайлова.
По ее словам, исследования были проведены в марте, были опрошены 1,6 тысячи респондентов из 45 регионов России.
"За последние годы удалось решить задачу по формированию позитивного имиджа Дальнего Востока. На сегодняшний день он входит в число лидеров — тройку наиболее привлекательных федеральных округов с точки зрения потенциала социально-экономического развития, если мы будем рассматривать Юг России и Крым как единый федеральный округ", — сказала Михайлова на пленарной сессии конференции по демографическому развитию Дальнего Востока.
Первую строчку рейтинга занял Центральный округ, на втором месте — Крым и Юг России.
Четвертая всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока» проходит 3-4 апреля. Ее организаторами выступают Минвостокразвития, правительство Сахалинской области и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Конференция собрала более 200 участников, в числе которых представители региональных и федеральных властей, работодателей Дальнего Востока, эксперты в области демографии.
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