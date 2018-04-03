Миграционный отток из ДФО снизился в два раза

По сравнению с 2013 годом миграционный отток населения с Дальнего Востока снизился в два раза, заявил, выступая на пленарном заседании IV Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока», которая сейчас проходит в Южно-Сахалинске , заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев

Как сообщает Интерфакс, по приведенным им данным, миграционный отток снизился с 33 тысяч человек в 2013 году до 17 тысяч в 2016. По его словам, удалось также переломить ситуацию с естественной убылью населения.

"Если в 2002 году она составляла минус 24 тысячи человек, то к 2014 году округ вышел на стабильный естественный прирост в плюс 9,1 тысячу, в 2016 году он составил 5,4 тысяч человек", — отметил замминистра.

Качаев также напомнил, что, согласно принятой правительством РФ концепции демографической политики Дальнего Востока, к 2020 году ожидается численность населения Дальневосточного федерального округа должна стабилизироваться на уровне 6,2 миллионов человек, а к 2025 — вырасти до 6,5 миллионов за счет естественного и миграционного прироста. Тем не менее, чиновник назвал имеющиеся демографические тренды неустойчивыми, подчеркнув, что для их закрепления требуются специальные меры.

"За последний год мы увидели сокращение доли тех, кто планирует сменить место жительства и уехать за пределы макрорегиона. В 2017 году этот показатель составил 38 процентов, сказала она. По приведенным ею данным, в Республике Саха (Якутия доля намеревающихся уехать сократилась на 12 процентных пунктов, в Приморье — на 9.

Субъектом ДФО, где численность намеревающихся уехать с каждым годом растет, остается Еврейская автономная область

Михайлова также отметила, что опрос, в котором участвовали 1,6 тысяч человек из 45 разных регионов РФ , показал, что привлекательность Дальнего Востока среди россиян растет, и сейчас он входит в тройку самых привлекательных федеральных округов с точки зрения потенциала социально-экономического развития.

Демографический вопрос на Дальнем Востоке стоит остро уже много лет. Численность населения в ДФО на 1 января 2016 года составляла 6,2 миллиона человек — 4,2 процента населения страны. Максимальным же этот показатель был в 1991 году, когда в регионе проживало больше восьми миллионов человек. Спад начался после развала СССР. Люди уезжали в основном в центральные и западные регионы страны. С 1991 по 2000 годы макрорегион покинуло больше 1,2 миллиона человек. Отток населения, хотя и не такой масштабный, продолжается до сих пор. Все это привело к тому, что самый большой по территории федеральный округ России сейчас является самым малозаселенным.

Справка «РГ»

IV Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока» собрала более 200 участников, в числе которых представители региональных и федеральный властей, экспертов в области демографии и представителей работодателей Дальнего Востока.

Участники смогут узнать об актуальных и планируемых мерах в социальной сфере. Эксперты расскажут о миграционной привлекательности Дальнего Востока, формировании общественного здоровья, укреплении института семьи и повышении рождаемости.