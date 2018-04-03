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Опрос: Более 90 процентов жителей Рио боятся погибнуть в перестрелке
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Опрос: Более 90 процентов жителей Рио боятся погибнуть в перестрелке 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
92 процента жителей бразильского города Рио-де-Жанейро боятся оказаться под перекрестным огнем полицейских и преступников. Столько же опасаются, что они сами или их родственники могут стать жертвами случайной пули. Таковы результаты опроса социологического центра Datafolha, передает РИА Новости.
Исследование проводилось с 20 по 22 марта. В нем приняли участие более тысячи жителей Рио старше 16 лет. Погрешность может составлять до 3 процентов.
Согласно опросу, 30 процентов респондентов оказывались неподалеку от того или иного конфликта, в ходе которого применялось огнестрельное оружие. В таких условиях возможность гибели от случайной пули пугает большинство горожан.
В последнее время в штате Рио-де-Жанейро ситуация в сфере общественной безопасности значительно ухудшилась. Так, число убийств в прошлому году выросло на 8 процентов по сравнению с предыдущим и на 26 процентов по сравнению с 2015 годом.
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