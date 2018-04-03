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Жители Москвы могут принять участие в опросе про город будущего
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Жители Москвы могут принять участие в опросе про город будущего 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Москве жители могут высказаться по поводу искусственного интеллекта в городском управлении, умного дома, роботов-помощников или персонализированной медицины в рамках опроса о городе будущего, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Горожанам предлагают принять участие в опросе, посвященном городу будущего. Москвичи расскажут, в каких сферах, по их мнению, происходит активное развитие технологий, а в каких его необходимо ускорить», — говорится в сообщении.
Опрос проходит в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», на платформе «Яндекс. Взгляд» и на сайте mos.ru. Также жителей столицы обзванивают сотрудники Центра мониторинга общественного мнения правительства Москвы.
Описывая город будущего, москвичи могут выбрать в качестве приоритетных одно или несколько направлений, например, искусственный интеллект в городском управлении, умный дом, роботов-помощников или персонализированную медицину.
«В результате опроса ожидается собрать от 5 до 10 тысяч анкет и несколько тысяч ответов в свободной форме. Итоги подведут в апреле. В апреле на сайте ICT.Moscow начнется обсуждение с экспертами и бизнес-сообществом, а в мае состоятся дискуссии о цифровой трансформации в отраслях и показателях эффективности программы», — уточняется в сообщении.
Летом на городской краудсорсинговой платформе crowd.mos.ru появится проект документа «Цифровой город». Он определит цели, задачи и направления развития Москвы как умного города до 2030 года по шести направлениям. Это повышение качества жизни, улучшение среды, повышение конкурентоспособности, цифровое правительство, развитие социального и человеческого капитала, а также развитие цифровой мобильности.
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