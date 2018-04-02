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Опрос: Жители Молдовы предпочитают ЕАЭС Евросоюзу
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Опрос: Жители Молдовы предпочитают ЕАЭС Евросоюзу 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Жители Молдовы предпочли интеграции с Евросоюзом вступление в ЕАЭС. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного среди населения Ассоциацией социологов и демографов.
Опрос проводился в марте 2018 года по репрезантативной выборке. В нем приняли участие 1197 граждан Молдовы, за исключением жителей Приднестровья. Максимальная статистическая погрешность опроса составляет порядка 3%.
Как показали итоги опроса, в случае проведения референдума большинство молдаван (41,2% опрошенных) поддержали бы вступление страны в ЕАЭС. Желающих присоединиться к Евросоюзу оказалось меньше — 35,6% респондентов. 10,8% молдаван затруднились с ответом, а 7,1% высказались против обоих объединений.
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Наибольшей популярностью среди граждан (36,9%) пользуется Партия социалистов, которая поддерживает президента республики Игоря Додона. Он является сторонником евразийской интеграции и выстраиванию дружелюбных отношений с Россией. Сформировавшую большинство в парламенте Демократическую партию, регулярно действующую наперекор намерениям президента, готовы поддержать лишь 7,8% опрошенных.
Стоит напомнить, что выборы в парламент Молдовы запланированы на ноябрь 2018 года. Голосование впервые будет проходить по смешанной системе: половину депутатов выберут по одномандатным округам, а другую — по партийным спискам.
Такое нововведение многие граждане страны восприняли негативно: они считают, что Демократическая партия при помощи этой лазейки пытается сохранить власть, оказывая давление на одномандатных кандидатов.
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