В России с начала 2018 в 1,5 раза увеличилось число банкротов

Количество обанкротившихся россиян в первом квартале 2018 года выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составило 8 тысяч 966 человек.

Об этом свидетельствуют данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Объединенного кредитного бюро (ОКБ), уточняет Коммерсант.

Число потенциальных банкротов, долг которых составляет более 500 тысяч рублей, а просрочка платежа более 90 дней, по состоянию на 1 марта составляет 702,8 тысяч россиян.

Однако в ОКБ отметили, что количество потенциальных банкротов снижается. В октябре 2015 года показатель был равен 1,5%, 1 марта 2018 года он составил 1,3%.