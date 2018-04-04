В России с начала 2018 в 1,5 раза увеличилось число банкротов 

Количество обанкротившихся россиян в первом квартале 2018 года выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составило 8 тысяч 966 человек.
Об этом свидетельствуют данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Объединенного кредитного бюро (ОКБ), уточняет Коммерсант.
Лидирует по числу банкротов Москва. В столице с января по март несостоятельными гражданами были признаны 757 человек. В Московской области обанкротилось 552 россиянина, в Башкортостане — 431, в Петербурге — 440, в Краснодарском крае — 310.
Число потенциальных банкротов, долг которых составляет более 500 тысяч рублей, а просрочка платежа более 90 дней, по состоянию на 1 марта составляет 702,8 тысяч россиян.
Однако в ОКБ отметили, что количество потенциальных банкротов снижается. В октябре 2015 года показатель был равен 1,5%, 1 марта 2018 года он составил 1,3%.