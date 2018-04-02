Россия приросла банкротами

Количество граждан России , которые признаны банкротами, по итогам первого квартала 2018 года выросло в 1,5 раза и составило 8966 человек. Об этом свидетельствуют данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве («Федресурс»), сообщает «Интерфакс»

Главным поставщиком банкротов стала Москва , где в первом квартале 2018 года несостоятельными были признаны 757 человек, что на 81 процент выше, чем за аналогичный период 2017 года. На втором месте оказалась Московская область , где число банкротств выросло на 51 процент и составило 552 несостоятельных гражданина. Замыкает тройку Башкирия , где банкротами за первый квартал признали 431 гражданина, рост в сравнении с прошлым годом составил 119 процентов.

В топ-5 регионов по числу банкротов также попали Санкт-Петербург , где за первый квартал несостоятельными были признаны 440 человек (плюс 50 процентов) и Краснодарский край , где банкротами признали 310 граждан (рост на 56 процентов).

С момента вступления в силу закона о банкротстве физических лиц в октябре 2015 года несостоятельными признаны 59 тысяч граждан. Наивысшая плотность банкротств в Вологодской области — там на 100 тысяч человек 136 несостоятельных граждан, на втором месте рязанская область — 84 банкрота на 100 тысяч человек. В среднем по России на 100 тысяч человек приходится 40 банкротов.

Однако эта плотность может стать выше. Согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), число граждан, которые вступили в процедуру несостоятельности, не превышает 7-8 процентов от численности потенциальных банкротов. На 1 марта 2018 года число потенциальных банкротов (граждан с долгом выше 500 тысяч рублей и просрочкой по нему более 90 дней) составило 702,8 тысячи человек.

При этом темпы роста числа банкротов снижаются: если в первом квартале 2017 года количество несостоятельных граждан выросло на 10 процентов, то за первый квартал 2018 года только на шесть процентов.