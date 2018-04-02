Опрос: Партия социалистов Молдавии — фаворит предстоящих выборов

Бесспорным фаворитом предстоящих парламентских выборов является Партия социалистов Республики Молдовы (ПСРМ). Это следует из опубликованных в понедельник итогов опроса общественного мнения.

Если бы в следующее воскресенье в Молдавии состоялись парламентские выборы, то более половины голосов получила бы ПСРМ, сообщают местные СМИ.

Презентацию социологического исследования провела Ассоциация социологов и демографов республики. По её данным, за Партию социалистов проголосовали бы 50,5% от общего числа респондентов.

На втором месте с большим отрывом расположилась партия «Действие и солидарность» — 19,3%. На третьем месте правящая сейчас в стране Демпартия, за которую готовы голосовать 10,7% граждан. Замыкает список партия «Платформа достоинство и правда» — 8,9% голосов потенциальных избирателей.

В парламент не проходят Партия коммунистов — 2,9%, «Наша партия» Ренато Усатого — 2,6% респондентов.

Выборы в парламент намечены на конец ноября.

Лидером общественного доверия, по мнению социологов, остаётся президент республики Игорь Додон . Согласно результатам опроса, главе государства доверяют более половины граждан — 52,6%. Это в 15 раз больше, чем уровень доверия премьер-министру Павлу Филипу , у которого 3,1% доверия, и в 52 раза больше, чем председателю парламента Андриану Канду (оба политика представляют Демпартию), у которого всего 1% народного доверия.

Опрос проводился в марте 2018 года, в нём участвовали 1197 человек из 79 населённого пункта Молдавии.