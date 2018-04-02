Жители многоквартирного дома в Щербинке решат коммунальный вопрос через проект «Активный гражданин»

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Электронный референдум по вопросу оплаты коммунальных услуг проводят жители дома №26 по улице Барышевская роща в городском округе Щербинка. Анкета с данным адресом появилась на сайте программы «Активный гражданин» 30 марта.

Жителям предлагают ответить на вопрос «Хотите ли Вы, что бы оплата отопления производилась не по нормативам, а по фактическим показаниям поквартирных счётчиков?»

Голосование доступно только для тех анкет, в чьем профиле указан адрес данного многоквартирного дома.