ОНФ: раздельный сбор мусора — единственный способ решить проблему

Так эксперт прокомментировал опубликованный в газете «Известия» опрос Счетной палаты РФ , по результатам которого стало известно, что собирать отходы раздельно готовы 99% россиян. При этом почти половина граждан не знает, куда сдать отходы на переработку в их регионах.

По словам Миронова, эксперты ОНФ тоже провели опрос среди россиян в январе этого года.

"Наш опрос показал, что к раздельному сбору отходов готовы так или иначе 88% граждан. 7% ответили, что им все равно, 3% не готовы к раздельному сбору мусора в ближайшие 5-10 лет и 2% не готовы ни при каких условиях. Раздельный сбор мусора с последующей переработкой — это один из способов цивилизованно решить проблему с отходами в рамках всей страны", — подчеркнул он.