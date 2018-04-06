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ОНФ: раздельный сбор мусора — единственный способ решить проблему
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ОНФ: раздельный сбор мусора — единственный способ решить проблему 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Так эксперт прокомментировал опубликованный в газете «Известия» опрос Счетной палаты РФ, по результатам которого стало известно, что собирать отходы раздельно готовы 99% россиян. При этом почти половина граждан не знает, куда сдать отходы на переработку в их регионах.
По словам Миронова, эксперты ОНФ тоже провели опрос среди россиян в январе этого года.
"Наш опрос показал, что к раздельному сбору отходов готовы так или иначе 88% граждан. 7% ответили, что им все равно, 3% не готовы к раздельному сбору мусора в ближайшие 5-10 лет и 2% не готовы ни при каких условиях. Раздельный сбор мусора с последующей переработкой — это один из способов цивилизованно решить проблему с отходами в рамках всей страны", — подчеркнул он.
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