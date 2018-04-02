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Опрос: какие мультфильмы вы считаете национальным достоянием?
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Опрос: какие мультфильмы вы считаете национальным достоянием? 

Мир24 1 час назад
В конце 2017 года в реестр Национального совета по сохранности фильмов США вошел диснеевский мультфильм «Дамбо». Таким образом его признали национальным достоянием страны. Этот список пополняется каждый год на 25 позиций. Сейчас в нем уже более 700 кинокартин. В России к национальному достоянию, в основном, причисляют исторические, природные и архитектурные объекты. В стране пока нет реестра национального культурного наследия. «МИР 24» решил узнать, какие мультфильмы могли бы войти в такой список нематериальных ценностей.
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