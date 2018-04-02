Ещё
Преподаватель вуза потерял работу и семью из‐за отношений со студенткой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Преподаватель вуза потерял работу и семью из‐за отношений со студенткой 

360tv.ru 1 час назад
Роман со студенткой второго курса закончился для преподавателя Южно‐Уральского государственного университета увольнением. Об этом сообщил портал eg.ru.
По данным издания, отношения между преподавателем и студенткой начались полтора года назад, когда супруга работника вуза была беременна. При этом студентка не думала о возможных последствиях и выкладывала компрометирующие фото в Сеть.
Однажды жена преподавателя заметила, что некая девушка слишком часто ставит «лайки» к постам ее мужа. Перейдя на ее страницу, она увидела на фото интерьер собственной квартиры. Любовница даже сфотографировала кота преподавателя и опубликовала фото в соцсетях. Кроме того, разлучница мерила одежду жены работника вуза. В результате супруга подала на развод.
Позже стало известно, что в вузе также приняли решение избавиться от  преподавателя-изменника. При этом, официальная причина увольнения мужчины осталась не известной.
Согласно результатам опроса ВЦИОМ, каждый десятый житель России лояльно относится к супружеским изменам. О спокойном отношении к неверности рассказали 12% респондентов.
360tv.ru: последние новости
Названы самые популярные среди москвичей собаки Минтруд: зарплаты россиян выросли на 10,5% Dow Jones обрушился более чем на 700 пунктов из‐за Китая
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться201
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки73
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП45
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому95
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России504
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
00:22
Канделаки отправилась на поиски Слуцкого
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение