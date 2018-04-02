Преподаватель вуза потерял работу и семью из‐за отношений со студенткой

Роман со студенткой второго курса закончился для преподавателя Южно‐Уральского государственного университета увольнением. Об этом сообщил портал eg.ru.

По данным издания, отношения между преподавателем и студенткой начались полтора года назад, когда супруга работника вуза была беременна. При этом студентка не думала о возможных последствиях и выкладывала компрометирующие фото в Сеть.

Однажды жена преподавателя заметила, что некая девушка слишком часто ставит «лайки» к постам ее мужа. Перейдя на ее страницу, она увидела на фото интерьер собственной квартиры. Любовница даже сфотографировала кота преподавателя и опубликовала фото в соцсетях. Кроме того, разлучница мерила одежду жены работника вуза. В результате супруга подала на развод.

Позже стало известно, что в вузе также приняли решение избавиться от преподавателя-изменника. При этом, официальная причина увольнения мужчины осталась не известной.