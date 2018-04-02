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Более 27 процентов организаций Псковской области относятся к торговой отрасли
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Более 27 процентов организаций Псковской области относятся к торговой отрасли 

Псковская губерния 1 час назад
Большую часть отраслевой структуры предприятий и организаций Псковской области всех форм собственности по состоянию на начало 2018 года составляли предприятия оптовой и розничной торговли — 27,6 процентов, об этом сообщается в докладе «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг Псковской области». Доля организаций и предприятий строительства — 10,1 процента, сельского хозяйства, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства — 9,3 процента, обрабатывающего производства — 8,8 процента, транспорта и связь — 8,6 процента, операций с недвижимым имуществом — 6,9 процента. По состоянию на 1 января 2018 года в торговом реестре Псковской области насчитывается 4 265 торговых объектов розничной торговли, в том числе 970 нестационарных торговых объектов. Площадь торговых объектов составляет 529 тыс. кв.м. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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