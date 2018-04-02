Синдзо Абэ продолжает терять поддержку избирателей 

Москва, 2 апреля — «Вести. Экономика». Около половины японских избирателей не поддерживают администрацию премьер-министра Синдзо Абэ на фоне скандала с кумовством, свидетельствуют данные опросов японских СМИ.
Синдзо Абэ EPA-EFE/KIM KYUNG-HOON
Опрос газеты Yomiuri, опубликованный в понедельник, показал, что рейтинг неодобрения кабинета Абэ вырос до 50% с начала марта по сравнению с 47,5% в опросе агентства Kyodo, опубликованном в воскресенье. Уровень поддержки кабинета министров показал небольшой рост до 42,4% в опросе Kyodo, в то время как опрос Yomiuri показал снижение на шесть пунктов до 42%. Оба опроса общественного мнения проводились с 31 марта по 1 апреля. Опрос последовал за показаниями прошлой недели официальным представителем министерства финансов Нобухиса Сагава, который сказал, что ни Абэ, ни его жена не повлияли на сомнительные сделки по продаже принадлежащих государству земель школьному оператору или на изменениями в документах минфина. Снижение рейтингов Абэ омрачило его перспективы продлить свои полномочия на третий срок в качестве главы Либерально-демократической партии. Синдзо Абэ находится во власти с 2012 года. Как писали «Вести. Экономика», ранее покинувший пост главы налогового ведомства Нобухиса Сагава заявил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приказывал чиновникам изменять документы по продаже государственных земель. "От премьер-министра не поступало никаких указаний", — сказал Сагава. По его словам, вопрос продажи рассматривало финансовое управление министерства финансов. Земля в префектуре Осака была продана «Моритомо гакуэн» в 2016 г. лишь за небольшую часть рыночной стоимости. Эта сделка привела к обвинениям в фаворитизме отчасти потому, что жена премьер-министра была знакома с главой организации. Министерство финансов Японии признало, что оно изменило записи, связанные с продажей земель. Ссылки на Абэ, его жену Акиэ Абэ и министра финансов Таро Асо были удалены из записей министерства финансов о сделке.