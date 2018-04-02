Рынок ипотеки продемонстрировал взрывной рост

В январе-феврале 2017 года в России выдано 180,7 тысячи ипотечных кредитов на сумму в 347,3 миллиарда рублей. Об этом сообщается в материалах ипотечного регулятора «Дом.рф» (ранее — АИЖК), поступивших 2 апреля в редакцию «Дома».

Как отмечается в материалах, рост рынка составил 85 процентов в количественном и 98 процент — в денежном выражении. Доля рефинансирования в выданных кредитах составила 15-16 процентов. Таким образом, объем новых кредитов составил порядка 291 миллиарда рублей, что является рекордным показателем для двух первых месяцев года за всю историю наблюдений. Как отмечают в «Дом.рф», рынок ипотеки растет, прежде всего, за счет новых заемщиков.

Средневзвешенная ставка выдачи по ипотеке по итогам февраля составила 9,75 процента, что на 2,2 процентного пункта ниже, чем в феврале 2017-го. Доля кредитов с просроченной задолженностью сроком свыше 90 дней снизилась до 2,15 против 2,64 процента годом ранее. Растущий рынок ипотеки способствовал росту рынка новостроек: числозарегистрированных в январе-феврале 2018 года ДДУ выросло на 24,7 процента к аналогичному периоду 2017 года и составило 100 097 единиц.

Согласно ранее опубликованным данным рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2018 году российские банки продолжат активно выдавать ипотеку, прирост рынка составит порядка 25 процентов, общий объем выданных кредитов прогнозируется на уровне 2,5 триллиона рублей.