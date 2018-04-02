Опрос: 80% россиян не соблюдают Великий пост, но отметят Пасху по правилам

Во время Великого поста, который начался 18 февраля у православной части населения России , 78% жителей не меняли режим питания. Однако россияне будут отмечать Пасху, которая состоится 8 апреля. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада‐Центра».

6% россиян собираются поститься только последнюю неделю перед пасхой. 11% респондентов постятся частично — например, стараются не пить алкоголь и ограничивают себя в еде. Полностью пост соблюдают 2% жителей страны.

При этом 89% россиян будут отмечать Пасху. Красить яйца будут 64% граждан, покупать или печь куличи — 40% и 25% соответственно. Освещать куличи пойдут 19% жителей.

Великий пост — самый древний и строгий из церковных постов. В это время христиане воздерживаются от мяса, вина, молока, сыра и яиц. Исключение составляют люди пожилого возраста, больные, маленькие дети, беременные и кормящие женщины, а также путешествующие.

Опрос проводили 23–27 марта среди 1600 человек в 136 населенных пунктах России.

Московские хлебозаводы тоже готовятся к Пасхе. Компании готовятся испечь более 3,5 миллиона куличей и кексов к празднику. Готовить угощения начнут 2 апреля. Предполагается, что москвичи съедят более тысячи тонн пасхальной хлебобулочной продукции.