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Металлинвестбанк понизил ставки по вкладам в рублях
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Металлинвестбанк понизил ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 48 минут назад
«Максимальный доход» с выплатой процентов в конце срока (на 31, 91, 181, 367, 740 и 1 100 дней) открывается под 5—7,4% (ранее — под 5,6—7,7%, а с выплатой процентов ежемесячно (на 181, 367, 740 и 1 100 дней) — под 6—7,2% годовых (прежде — под 6,3—7,5%).
«Пополняемый» (на 181 и 367 дней) оформляется под 6,6—6,7% годовых (вместо 6,9—7%).
Минимальная сумма вкладов — 10 тыс. рублей.
«Пенсионный доход» (от 5 тыс. рублей на 367 дней) привлекается под 6,4% годовых (вместо 6,7%).
Проценты по вкладам «Пополняемый» и «Пенсионный доход» ежемесячно капитализируются.
Доходность «Управляемого» (от 10 тыс. рублей на 367 дней) составит 6,2—6,4% годовых (прежде — 6,5—6,7%).
По вкладу «Доходный год» (от 100 тыс. рублей на 367 дней) проценты начисляются по периодам. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 6,9% (вместо 7,23%).
По вкладам «Управляемый» и «Доходный год» проценты выплачиваются в конце срока.
Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «Пенсионный доход», «Управляемый» и «Пополняемый».
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