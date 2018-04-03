Аэропорт «Платов» вошел в топ-10 лучших аэропортов России

— Рейтинг аэропортового комплекса выстраивался на оценках, которые дают аэропорту обычные пассажиры. Опрос проводится как независимое исследование без каких-либо вступительных взносов или сборов, — сообщила «РГ» официальный представитель аэропорта Ольга Ладейщикова.

По ее словам, премия выдается на основании анализа данных почти 14 миллионов анкет, заполненных пассажирами более ста различных национальностей. В исследовании участвовали 550 аэропортов по всему миру, а путешественники оценивали регистрацию, трансфер, шопинг, безопасность, таможенный и паспортный контроль. Опрос был доступен на английском, испанском и китайском языках.

— Для нового аэропорта Платов шестая позиция в десятке лучших — очень мощный старт. В мае этого года нам предстоит пройти специализированный экспертный аудит Skytrax, по итогам которого определяется «звездность» аэропорта. Признание пассажиров вселяет в нас дополнительную уверенность и одновременно является кредитом доверия, — отметил исполнительный директор АО «Ростоваэроинвест» Сергей Краснов

За три месяца работы аэропорт Платов обслужил около 700 тысяч пассажиров, что на 16,5 процента больше ана— логичного периода прошлого года. Причем трафик вырос и на внутренних и на международных направлениях. Планируется, что при сохранении темпов роста пассажиропотока новый донской аэропорт примет в нынешнем году более трех миллионов человек.