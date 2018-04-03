Ещё
Аэропорт «Платов» вошел в топ-10 лучших аэропортов России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аэропорт «Платов» вошел в топ-10 лучших аэропортов России 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
— Рейтинг аэропортового комплекса выстраивался на оценках, которые дают аэропорту обычные пассажиры. Опрос проводится как независимое исследование без каких-либо вступительных взносов или сборов, — сообщила «РГ» официальный представитель аэропорта Ольга Ладейщикова.
По ее словам, премия выдается на основании анализа данных почти 14 миллионов анкет, заполненных пассажирами более ста различных национальностей. В исследовании участвовали 550 аэропортов по всему миру, а путешественники оценивали регистрацию, трансфер, шопинг, безопасность, таможенный и паспортный контроль. Опрос был доступен на английском, испанском и китайском языках.
— Для нового аэропорта Платов шестая позиция в десятке лучших — очень мощный старт. В мае этого года нам предстоит пройти специализированный экспертный аудит Skytrax, по итогам которого определяется «звездность» аэропорта. Признание пассажиров вселяет в нас дополнительную уверенность и одновременно является кредитом доверия, — отметил исполнительный директор АО «Ростоваэроинвест» Сергей Краснов.
За три месяца работы аэропорт Платов обслужил около 700 тысяч пассажиров, что на 16,5 процента больше ана— логичного периода прошлого года. Причем трафик вырос и на внутренних и на международных направлениях. Планируется, что при сохранении темпов роста пассажиропотока новый донской аэропорт примет в нынешнем году более трех миллионов человек.
Российская Газета: последние новости
Крым поставляет в Беларусь 22 процента своей продукции Увеличился поток туристов в Китай Российские семейные компании планируют увеличить прибыль в 2018 году
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о тайном счете Скрипалей86
Киевский прокурор появился на телевидении голым67
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя137
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами111
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»355
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
01:31
Киевский прокурор появился на телевидении голым
В мире
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:07
Установлены все причастные к теракту в Петербурге
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение