В России только 1% населения живет по-человечески

Банк ВТБ оценил долю состоятельных россиян в стране. Оказалось, что это менее одного процента всех граждан России . Как пишет РБК , к состоятельным аналитики банка отнесли жителей Москвы , чей ежемесячный доход составляет 150 тысяч рублей в месяц, и жителей остальных регионов, которые зарабатывают 120 и более тысяч рублей в месяц. После подсчетов выяснилось, что таких счастливчиков у нас 1,3 млн человек.

Если учесть, что население России составляет 146,8 млн человек, из них взрослых в возрасте от 20 до 69 лет — 101,3 миллиона, получается, что к состоятельным можно отнести 0,9% населения страны в общем или 1,3% самой платежеспособной его части.

«Состоятельных граждан» в ВТБ, в свою очередь, разделили на три категории. В первую вошли люди с доходом, превышающим 120-150 тысяч рублей в месяц, но не дотягивающим до 200 тысяч. Ко второй отнесли россиян, чей доход превышает 200 тысяч рублей в месяц для Москвы и 150 тысяч для регионов, ну а в третью категории попали те, кто располагает состоянием более 30-50 миллионов рублей. На долю первой категории приходится 700 тыс. человек, второй — 400 тыс., третьей — 200 тыс.

В своих расчетах аналитики банка опирались на данные, которые сообщали им сами респонденты в интервью. Помимо месячной зарплаты учитывались такие факторы, как остаток средств на счетах и картах и ежемесячные траты.

В ВТБ признают, что полученный результат можно считать «консервативным», так как он учитывает, как правило, только «белый» доход. Однако многие граждане получают всю или часть зарплаты в конвертах и предпочитают об этом не распространяться в опросах, поэтому на деле процент состоятельных граждан может быть выше.

В то же время другие экономисты считают, что любая попытка оценить количество зажиточных россиян относительна и может считаться только экспертным мнением. Хотя бы потому, что у нас в стране нет четких критериев, кого считать «состоятельным». Росстат отдельную статистику по доходам богачей не публикует и к категории граждан с высокими доходами относит всех, кто зарабатывает от 70 тысяч рублей и выше. К таким, по итогам 2016 года относились 4,9 млн человек или 7,2% населения.

Но вряд ли москвича с зарплатой в 71 тысячу рублей можно назвать таким уж состоятельным. В этом плане оценки ВТБ выглядят реалистичней, тем более, что средний доход населения в 2017 году, по данным того же Росстата, составил 31475 рублей в месяц (средняя зарплата — 39085 рублей).

По меркам многих европейских стран доход в 120 тысяч рублей или 1700 евро в месяц — это не то, что не много, а довольно скромно. В Германии , к примеру, средняя зарплата в частном секторе по итогам 2017 года составила около 3800 евро в месяц (правда, до вычета всех налогов, которые могут доходить до 30-40%).

Газета Bild , опираясь на данные Федерального агентства по труду (BA), подсчитала, что каждый второй из 31 миллиона зарегистрированных в Германии наемных работников зарабатывает свыше 2500 евро в месяц. У 3,5 миллиона человек, то есть у 11 процентов, номинальная зарплата превышает 5000 евро. В то же время, каждый четвертый получает максимум 1600 евро, и в основном это касается работников восточной части страны.

Граждане, которые получают менее 942 евро в месяц, считаются живущими за чертой бедности. Таких в стране около 13 миллионов. В то же время, в России по данным на декабрь 2017 за чертой бедности живут 20,3 миллиона человек или около 14% граждан. Это люди, чей доход составляет меньше 9828 рублей в месяц (140 евро). В 2014 году за чертой бедности находились 15,4 млн жителей РФ.

Конечно, сравнивать российские и немецкие зарплаты — дело неблагодарное, тем более что в ФРГ и стоимость жизни намного выше. Но характерно, что доля тех, кого можно считать состоятельными, в Германии на порядок выше, чем в России, где к этой категории относятся, в лучшем случае, несколько процентов населения. И речь идет даже не о сверхбогатых, а просто о зажиточных людях.

К слову, как раз у сверхбогатых в нашей стране все хорошо. По различным данным, именно на их долю приходится большая часть благосостояния страны. Например, по данным Credit Suisse Research Institute в 2017 году на 1% населения страны приходилось порядка 77% богатств. Организация насчитала в стране 132 тысячи долларовых миллионеров.

Хотя эта доля неравенства характерна для мира (на долю 1% населения приходится 82% всех мировых богатств), и даже развитых стран вроде США , доля бедных у нас гораздо выше, чем там. Если в мире число людей, которые обладают капиталом от 10 до ста тысяч долларов составляет 21%, в нашей стране — только 16,6%.

Заведующая лабораторией исследований социального развития Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС , доктор экономических наук Елена Авраамова в комментарии «СП» пояснила, что достоверно посчитать количество состоятельных россиян почти невозможно, но отметила, что уровень неравенства в обществе действительно выше, чем в развитых странах.

— Вряд ли это исследование можно называть точным, потому что в нем нет репрезентативности. Для того, чтобы говорить о достоверных данных, нужна представительная выборка. Проблема в том, что в данном случае сделать ее практически невозможно.

«СП»: — Почему?

— Потому что социологическая практика говорит о том, что по-настоящему состоятельные граждане с социологами общаться не любят и в массовые опросы практически не попадают. Какой-то процент состоятельных граждан на уровне дохода в 150 тысяч в опросах все же участвует и, по нашим оценкам, они составляют около 2,5% от общего населения. Но даже это ненадежная цифра из-за отказов отвечать на вопросы со стороны зажиточных людей.

«СП»: — То есть посчитать состоятельных россиян нельзя?

— Нельзя. Можно только делать экспертные опросы довольно сложной методологии, но, насколько я знаю, в последнее время они не проводятся. Такое исследование проводилось в конце 90-х годов, но тогда речь шла именно о богатых, а не о людях с доходами выше среднего. Богатые люди владеют не только определенным размером ежемесячного дохода, но и капиталом, недвижимостью и так далее. Так вот в конце 90-х таких людей было 5%. Более поздних относительно надежных цифр я не знаю.

«СП»: — Если все же принять исследование банка за основу, о чем говорит такое относительно небольшое количество состоятельных людей?

— У нас, с одной стороны, больше доля бедных, с другой — значительно выше неравенство, то есть соотношение бедных к богатым. Это отличает нас от большинства развитых стран. У нас проводились исследования, призванные объяснить, почему так происходит. Дело в том, что средний класс определяется не только по уровню доходов, но и по целой группе характеристик. Проблема среднего класса или, если говорить шире, среднего слоя в нашей стране в том, то он не находит достойного места на рынке труда. У нас предложение инновационных рабочих мест, которые могли бы обеспечить высокий доход, значительно меньше, чем в развитых странах. У нас происходит слишком высокая поляризация по доходам.

«СП»: — Как можно исправить эту ситуацию?

— Все можно исправить, если на это есть политическая воля. Для начала нужно просто развивать экономику, которая у нас находится, мягко говоря, в стагнации. Все мировые исследования показывают, что чем выше в стране экономический рост, тем больше в ней представителей средних и состоятельных слоев.

Кризисные явления как раз размывают этот средний слой, потому что определенная доля уходит в очень богатые, а остальные беднеют. При экономическом росте все наоборот. Поэтому чем лучше развивается экономика, тем больше в ней среднего слоя и состоятельных граждан.

Хотя во время прошлого периода экономического роста неравенство у нас не выравнивалось, доля бедных была меньше. Она расширилась в 2014 году и остается значительной до сих пор.