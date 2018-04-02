Россиянам советуют отложить путешествие в Великобританию

Российское посольство в Великобритании предостерегло россиян от поездок в Британию. Как сообщается на сайте посольства, возможны непредвиденные остановки и задержания граждан под надуманными предлогами в целях проведения подробных допросов и обысков при въезде или выезде из страны.

«При этом могут предъявляться требования к изъятию и проверке персональных электронных устройств (компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, электронные носители), в том числе на основании британского антитеррористического законодательства», — цитирует «День. Онлайн» заявление дипведомства. Также у россиян могут изымать паспорта. Жителей России также просят следить за личными вещами и багажом, чтобы избежать провокаций с подбрасыванием посторонних предметов.

В посольстве рекомендуют записывать все спорные ситуации, необоснованные опросы и беседы на доступные устройства видео— и аудиозаписи.

Как ранее сообщала «СП», МИД РФ предписал Великобритании в течение 30 дней уравнять численность сотрудников британских дипучреджений в России со штатом российских дипучреждений в Великобритании.

Напомним, 26 марта Вашингтон в знак солидарности с Лондоном по делу бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля принял решение выслать из страны 60 российских дипломатов, а также закрыть российское генконсульство в Сиэтле.

Новости политики: Россия высылает из страны 60 американских дипломатов